Младших сотрудников проверяют на соответствие стандартам профессиональной подготовки.

Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах. В общей сложности количество санитаров уменьшилось на 9%, в регионах показатели более значительные. Например, в Ярославской области должности лишились почти 48% санитаров.

В профильном ведомстве рассказали, что чиновники проверяют соответствие медперсонала требованиям. Они изучают их подготовку и сокращают, если квалификация не подтверждается. Однако сотрудники могут пройти курс обучения и довести уровень подготовки до необходимого стандарта.

В 2018 году число сотрудников по стране достигало 292 тысяч человек, в 2019-ом - 266 тысяч. Данные предоставили в Росстате. Специалисты изучили статистику за третий квартал.

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Фото: Piter.tv