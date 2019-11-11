Организация может получить название "Ростабак".

В России предложили создать единого регулятора табачного рынка, чтобы лучше контролировать отрасль. Предложение направлено "Трезвой Россией" в адрес первого вице-премьера Антона Силуанова. Об этом сообщили "Известия". Сейчас функции контроля выполняют несколько организаций: около десятка федеральных органов, обязанности распределены между несколькими ведомствами.

Это позволит создать дополнительные рабочие места, развивать национальную отрасль, повысить экономику регионов и улучшить качество табачной продукции комментируют активисты движения

Единый оператор (Ростабак) позволит оперативнее и эффективнее решать проблемы. В обязанности регулятора войдут проверка качества сырья, изменение подходов к контролю за производством, управление оборотом и потреблением табачной продукции в стране, сбор акцизов и и установление их размеров. В сферу деятельности Ростабака попадут альтернативные формы потребления - вейпы, электронные сигареты и прочие системы нагревания.

Благодаря усовершенствованию системы, Россия сможет получать ежегодно по 350 миллиардов рублей дополнительно для бюджета.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Mayo Clinic, NBC New York, Scandinavian Tobacco Group