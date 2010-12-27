Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России

Произойдет это не раньше, чем через 2-3 года.

В Минздраве рассказали, что в России могут запретить вейпы. Однако подобный законопроект примут не раньше, чем через 2-3 года. Для этого чиновникам необходимо собраться доказательную базу о том, что устройства вредят. Об инициативе сообщил Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Алексей Киселев-Романов.

Специалист объяснил, что сначала нужно найти связь курящих вейп со смертельными случаями. Ранее об этом заговорили американские исследователи. Они сопоставили вейпинг с ростом заболеваемости. Из-за курения самочувствие значительно ухудшилось у тысячи американцев. Еще 18 человек скончались. Такую статистику предоставил Центр по контролю и профилактике при правительстве США.

Ранее Piter.tv писал о том, что красное мясо не влияет на возникновение смертельных болезней.

Фото: Pixabay.com

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