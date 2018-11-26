Власти Люксембурга планируют легализовать марихуану

Если закон примут, то Люксембург станет первой страной ЕС, где на законных основаниях можно будет купить и употребить этот легкий наркотики.

Минздрав Люксембурга планирует полностью легализовать марихуану в стране в ближайшие два года. Законопроект представят уже осенью этого года. Об этом сообщила газета The Guardian.

Если закон примут, то Люксембург станет первой страной ЕС, где на законных основаниях можно будет купить и употребить этот легкий наркотик. Чиновники призывают глав соседних государств последовать их примеру.

Политика в отношении наркотиков, которую мы проводили в течение последних 50 лет, не сработала. Запрет на все делал это просто интересным для молодых людей. Этьен Шнайдер, министр

Все дело в том, что сейчас марихуану приобретают на черных рынках, где она бывает совсем не лучшего качества. После легализации купить наркотик смогут все жители старше 18 лет. Продавать его будут в специальных бюро под контролем властей. Сейчас в Люксембурге марихуану можно использовать только в медицинских целях.

Ранее ученые выяснили, что марихуана задерживается в грудном молоке до 6 дней.

Видео: YouTube/ LimeWave

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