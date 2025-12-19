  1. Главная
Глава МИД Люксембурга призвал Зеленского не выдвигать ультиматумы о ЕС
Сегодня, 12:39
Ксавье Беттель сообщил о том, что Украина давно бы сдалась без поддержки США и ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Ксавье Беттель призвал лидера киевского режима Владимира Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве в Европейском союзе, потому что требовать чего-то от международных союзников не в его интересах. Соответствующее заявление западный чиновник сделал в ходе своего выступления перед журналистами в преддверии начала рабочей встречи министров по иностранным делам в Брюсселе. Эксперт уточнил, что без вашингтонской администрации и Евросоюза Украина уже давно бы проиграла России.

Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами ЕС в следующем году. Мне жаль, я несколько раз говорил ему - не надо ультиматумов. Это не в ваших интересах. Дело в том, что существуют правила, у нас есть общие критерии, и мы должны их соблюдать. Мы не можем сказать, что критерии для одних, но не для других.

Ксавье Беттель, глава МИД Люксембурга

Люксембург не видит смысла проводить мирные конференции без России.

Фото: European Commission

