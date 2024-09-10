Ксавье Беттель заметил, что страны не могут выбирать себе географических соседей.

Мирные конференции по урегулированию регионального конфликта на Украине нет смысла проводить без участия в них представителей Мсквы. Соответствующее заявление сделал заместитель премьер-министра Люксембурга, министр иностранных дел и внешней торговли Ксавье Беттель. Иностранный дипломат выступил на международной конференции "Ереванский диалог", организованной в местной столице.

Нам будет нужен диалог с Россией. Мы не можем поменять наших соседей. Россия будет существовать как страна, и нет смысла устраивать мирные конференции без неё. Если вы хотите мирную конференцию, она должна быть с участием России, где все сядут за стол переговоров. Ксавье Беттель, глава МИД Люксембурга

Напомним, что лидер киевского режима Владимир Зеленский пятого сентября заявил о том, что хочет видеть российских представителей на втором саммите по урегулированию украинского кризиса.

Беттель призвал не забывать, что не только Украина и Грузия стремятся в ЕС.

Фото и видео: YouTube / NEWS AM