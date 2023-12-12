Беттель призвал не забывать, что не только Украина и Грузия стремятся в ЕС

Глава МИД Люксембурга призвал Венгрию объяснить позицию по использованию вето.

Глава министерства по иностранным делам Люксембурга Ксавье Беттель, участвующий в Брюсселе в заседании Совета по общим делам стран Европейского союза, напомнил журналистам о том, что не только Грузия и Украина стремятся стать членами ЕС. Он заметил, что страны Балкан также многие годы прилагают для этого большие усилия.

Я не хочу выделять какую-либо одну страну… У нас есть Молдавия, Украина, Грузия, но есть и Балканы. Есть критерии, которые необходимо выполнить. Идут дискуссии… Например, Балканы приложили огромные усилия в прошедшие годы, но и Украина сделала очень много в последний год и, особенно, в последние месяцы. Ксавье Беттель, глава МИД Люксембурга

Также иностранный дипломат прокомментировал возможное вето, которое может использовать Венгрия при принятии решения о расширении ЕС. Ксавье Беттель уточнил, что хотел бы услышать о причине такого решения со стороны Будапешта. По мнению главы МИД, странам ЕС важно проявить солидарность и поддержку.

Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине.

Фото и видео: European Commission