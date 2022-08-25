Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине

Европейский союз не должен становиться заложником решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение денежных средств для Вооруженных сил Украины. Соответствующее мнение в общении с журналистами в ходе прибытия на второцй день саммита ЕС в Брюсселе высказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Европейский политик назвал деятельность своего коллеги из Будапешта "средним пальцем" в адрес ВСУ и всем солдатам армии киевского режима.
Нельзя брать заложников по типу "мы хотим получить деньги для собственной пользы, но если вы нуждаетесь в деньгах для Украины, то и нам они нужны". Мы не должны становиться заложниками Орбана.
Ксавье Беттель, премьер Люксембурга
В Люксембурге полагают, что важно п "не забывать прошлое". Ксавье Беттель выразил уверенность в том, что по данному вопросу странам удастся придти к "положительному решению".
В Люксембурге посетовали, что Украина продолжает доминировать в повестке ЕС.
Фото и видео: European Commission
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