Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине

Ксавье Беттель оценил "средний палец", который показала Венгрия в отношении ВСУ.

Европейский союз не должен становиться заложником решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение денежных средств для Вооруженных сил Украины. Соответствующее мнение в общении с журналистами в ходе прибытия на второцй день саммита ЕС в Брюсселе высказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Европейский политик назвал деятельность своего коллеги из Будапешта "средним пальцем" в адрес ВСУ и всем солдатам армии киевского режима.

Нельзя брать заложников по типу "мы хотим получить деньги для собственной пользы, но если вы нуждаетесь в деньгах для Украины, то и нам они нужны". Мы не должны становиться заложниками Орбана. Ксавье Беттель, премьер Люксембурга

В Люксембурге полагают, что важно п "не забывать прошлое". Ксавье Беттель выразил уверенность в том, что по данному вопросу странам удастся придти к "положительному решению".

В Люксембурге посетовали, что Украина продолжает доминировать в повестке ЕС.

Фото и видео: European Commission