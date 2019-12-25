В Люксембурге посетовали, что Украина продолжает доминировать в повестке ЕС

В Люксембурге посетовали, что Украина продолжает доминировать в повестке дня в Евросоюзе. Соответствующее заявление перед местными журналистами в рамках прибытия на неформальную встречу министров иностранных дел и оборонных ведомств в Праге сделал военный представитель Франсуа Бош. Чиновник выразил мнение о том, что общеевропейские меры по оказанию помощи киевскому режиму "возможно, не являются наилучшими и самыми быстрыми".
К сожалению, Украина продолжает доминировать в нашей повестке. Для нас важно сегодня обсудить, как с военной точки зрения наиболее быстро и гибко помочь Украине.
Франсуа Бош, глава Минобороны Люксембурга
Эксперт пояснил, что Люксембург обсудит как региональные меры помощи Украине, так и мероприятия, проводимые на двустороннем уровне.
Хультквист: НАТО решит вопрос ратификации Турцией заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс.
Фото и видео: European Commission
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все