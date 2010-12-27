Ученые выяснили, что марихуана задерживается в грудном молоке до 6 дней

Как это может отразиться на грудных детях, пока что не известно.

Ученым их Калифорнийского университета удалось определить в течение какого времени следы марихуаны содержатся в грудном молоке. Свое исследование они опубликовали в журнале Pediatrics.

В некоторых штатах США марихуана легализована, и многие матери даже во время кормления не готовы отказать себе в этом удовольствии. Только как марихуана влияет на ребенка, известно совсем немного. Именно поэтому исследователи провели работу с 50 женщинами, которые употребляли марихуану регулярно или изредка. Результаты анализа показали, что психоактивный элемент данного наркотика сохраняется до 6 дней в молоке в 63% случаев.

Известно, что грудное вскармливание полезно и малышам, и матерям. Но данные этого исследования вызывают некоторые вопросы относительно детей. Ученые из Калифорнийского университета надеются, что их данные подтолкнут других специалистов изучить последствия употребления марихуаны во время грудного вскармливания.

Ранее на Шуваловском проспекте задержан преступник с марихуаной.

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