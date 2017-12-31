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На Шуваловском проспекте задержан преступник с марихуаной
Сегодня, 14:00
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lesjasap
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На Шуваловском проспекте задержан преступник с марихуаной

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В Приморском районе Росгвардия задержала мужчину с наркотиками в кармане.

Вечером 8 января наряд группы Росгвардии задержали подозрительного мужчину в Приморском районе. Оперативники нашли у петербуржца пакет с растительным содержимым. Позже эксперты выяснили, что это была марихуана.
 
Инцидент произошел около семи часов вечера у дома номер 41 по Шуваловскому проспекту. Во время патрулирования района, вневедомственная охрана заметила молодого человека, который попытался незаметно скрыться во дворах. Сотрудники Росгвардии догнали гражданина. Выяснилось, что с собой у 28-летнего нарушителя было 43 грамма марихуаны. Злоумышленника доставили в 86 отдел полиции. 
 
В настоящее время возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических веществ.
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Теги: марихуана , наркотики , приморский район , росгвардия , шуваловский проспект
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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