На Шуваловском проспекте задержан преступник с марихуаной

В Приморском районе Росгвардия задержала мужчину с наркотиками в кармане.

Вечером 8 января наряд группы Росгвардии задержали подозрительного мужчину в Приморском районе. Оперативники нашли у петербуржца пакет с растительным содержимым. Позже эксперты выяснили, что это была марихуана.

Инцидент произошел около семи часов вечера у дома номер 41 по Шуваловскому проспекту. Во время патрулирования района, вневедомственная охрана заметила молодого человека, который попытался незаметно скрыться во дворах. Сотрудники Росгвардии догнали гражданина. Выяснилось, что с собой у 28-летнего нарушителя было 43 грамма марихуаны. Злоумышленника доставили в 86 отдел полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических веществ.