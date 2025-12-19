Женщина пыталась провезти каннабис в Пулково, забыв проверить карман рюкзака

Петербургский суд осудил пассажирку из Антальи за контрабанду марихуаны.

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес условный приговор женщине, признанной виновной в контрабанде наркотиков после находки в её багаже в аэропорту Пулково. Об этом сообщает издание "Петербургский дневник" со ссылкой на материалы суда.

Пассажирка Серафима Ауэрбах прибыла в Санкт-Петербург 24 апреля рейсом из турецкой Антальи. При прохождении таможенного контроля она выбрала зелёный коридор. Во время досмотра в кармане рюкзака задержанной было обнаружено наркотическое вещество. Общий вес изъятой марихуаны составил 0,19 грамма.

Несмотря на незначительный вес, факт перемещения вещества через границу Евразийского экономического союза был квалифицирован как контрабанда по статье 229.1 Уголовного кодекса. Подсудимая полностью признала вину и заявила о раскаянии. В ходе судебного заседания она пояснила, что наркотик оказался в её вещах случайно.

По версии осуждённой, вещество было оставлено её знакомым в Праге, а она забыла проверить карман рюкзака перед вылетом. Ауэрбах также сообщила, что употребляет марихуану с 19 лет. Суд учёл признание вины, раскаяние и данные о личности подсудимой. В качестве наказания назначено 4 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ранее на Piter.TV: в Педиатрический университет доставлен юный житель Нижнего Новгорода, получивший травмы после взрыва петарды. Уже проведена одна из двух операций, сообщили врачи.

Фото: Piter.TV