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В Роспотребнадзоре поддержали проведение ПМЭФ в смешанном формате
Сегодня, 12:47
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В Роспотребнадзоре поддержали проведение ПМЭФ в смешанном формате

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При низкой заболеваемости у Роспотребнадзора нет оснований не проводить форум в очном формате.

Роспотребнадзор считает возможным провести Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) летом 2021 года в смешанном формате. Об этом сообщила глава ведомства, передало "ТАСС".

При очных мероприятиях необходимо будет рассчитать оптимальное количество посетителей. Оно будет зависеть от эпидемической ситуации с COVID-19. 

Конечно, рекомендации разрабатывают и будет целый ряд условий у коллег, которые организуют форум, они есть, но это осознанное решение о том, что это мероприятие можно проводить.

сказала Анна Попова.

В Роспотребнадзоре прогнозируют, что к июню число заболевших не будет высоким. При этом также есть вероятность "третьей волны".

Напомним, 3 марта Росконгресс объявил о том, что ПМЭФ-2021 пройдет 2-5 июня.В форуме планирует принять участие Владимир Путин.

Фото: Фонд Росконгресс

Теги: пмэф 2021, роспотребнадзор, смешанный формат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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