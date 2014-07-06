Она отметила, что показатели третьей волны будут примерно такими же, как в октябре 2020 года.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова предупредила о третьей волне COVID-19. Заявление она сделала в эфире телеканале "Россия-24".

По словам Скворцовой, избежать третьей волны пандемии получится, если к получится привить 25% населения.

Третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно с мая. Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства

Она отметила, что показатели третьей волны будут примерно такими же, как в октябре 2020 года. При этом наличие вакцины может существенно изменить течение эпидемиологического процесса. При этом вакцинация должна быть максимально проведена в ближайшие два месяца.

Ранее Скворцова сообщила об испытаниях препарата от коронавируса "Мир-19".

Видео: YT / Россия 24