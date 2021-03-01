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Вчера, 14:49
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Скворцова сообщила об испытаниях препарата от коронавируса "Мир-19"

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Первая фаза испытаний закончится в середине марта.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила об испытаниях препарата от коронавируса "Мир-19". Заявление она сделала во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Скворцовой, новый препарат уже получил разрешение на клинические испытания. Первая фаза проводится особенно тщательно.

С учётом того, что это новая молекула — она новая и запатентованная и аналогов не имеет.

Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства

Первая фаза испытаний закончится в середине марта. После этого специалисты перейдут ко второй фазе, которая включает в себя работу с пациентами.

По словам Скворцовой, препарат не влияет на геном и иммунитет человека и абсолютно безопасен для организма.

Ранее Путин заявил об эффективности российских вакцин от новых штаммов коронавируса.

Видео: Youtube/Россия 24

 

 

Теги: коронавирус, пандемия, скворцова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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