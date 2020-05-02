В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты ведомства выделили основные отличия.

Представители Роспотребнадзора рассказали, по каким симптомам могут различаться коронавирус COVID-19 и сезонная аллергия, поражающая весной людей вместе с периодом цветения растений. Пояснения разместили на сайте ведомства.

В число отличий сезонной аллергии от COVID-19 входят разные признаки. В частности, при аллергии нет повышения температуры, выраженной слабости, утомляемости и болей в мышцах. Кроме пациентов с бронхиальной астмой, аллергия отличается от коронавируса отсутствием кашля и одышкой.

К свойствам реакции организма человека на аллергию специалисты относят насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд.

Ранее мы сообщали о том, что осенью в Россию может придти вторая волна заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что существует высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования пойдет на спад.

К утру 2 мая в России зафиксировано 9 623 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны. Прирост составил 8,4%.

Видео: стопкоронавирус.рф / YouTube