Число новых случаев коронавируса в России за сутки превысило 9,5 тысяч

4488 случаев (46,6%) выявлено без клинических проявлений.

В России на утро 2 мая зафиксировано 9 623 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным ИЦК, прирост составил 8,4%.

Отмечается, что 4488 случаев (46,6%) выявлено без клинических проявлений.

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 124 054 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За сутки от коронавируса в России излечилось 1 793 человека. За весь период пандемии — 15 013 человек. За сутки подтверждено 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 1 222 человека.

Как уточнили в ИЦК, учитывается поправка по информации от Архангельской области. Данные по Архангельской области накануне были поданы субъектом некорректные. Число летальных случаев на 2 мая в регионе оценивается как нулевое.

Глава ООН Антониу Гутерриш выступил против распространения лживой информации о коронавирусе COVID-19. Он обратил внимание, что мир захлестывает волна дезинформации о COVID-19. Ненависть распространяется быстрее, чем сам вирус. Мир должен объединиться и против этой болезни, считает генсек организации.

Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф

Видео: Всемирная организация здравоохранения / ВКонтакте