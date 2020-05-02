Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 2 мая

В России на данный момент зарегистрировано 124 054 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

К утру 2 мая в России зафиксировано 9 623 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны. Прирост составил 8,4%. По регионам новые случаи распределены следующим образом.

На первом месте "рейтинга" снова расположилась Москва – 5358 заболевших. Далее идет Подмосковье (807 человек) и Петербург (323 человека). После них в списке идут Нижегородская (320) и Мурманская (143) области, Дагестан (109 человек), Рязанская область (98), Башкирия (92), Тульская область (88), Северная Осетия (85), Свердловская (81) и Ростовская (80) области, Краснодарский край (79 человек), Брянская (73) и Курская (69) области, Татарстан (66), Ярославская (64), Владимирская (60), Калужская (59) и Тамбовская область (54 человека).

Также в числе регионов – Красноярский край (50), Чувашия (49), Саратовская область (48), Тверская, Ленинградская и Волгоградская области (по 46 пациентов). Остальные регионы указаны на схеме.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович накануне выпустила специальное видео, на котором ответила на вопросы подписчиков в соцсети, какие маски использовать лучше всего.

Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф

Видео: Всемирная организация здравоохранения / ВКонтакте