В "Роскосмосе" не стали обвинять астронавта NASA в повреждении "Союза"

По словам Рогозина, расследование дела показало, что отверстие было просверлено при нахождении корабля на поверхности Земли.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отказался обвинять астронавта NASA Серину Ауньон-Чэнселлор в сверлении отверстия в корабле "Союз МС-09" в 2018 году на Международной космической станции. Об этом он сообщил в комментариях к записи помощника главы федерального ведомства Соединенных Штатов Кэти Лидерс в Twitter.

Никто никогда ее не обвинял <…> Роскосмос никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества. Дмитрий Рогозин, гендиректор "Роскосмоса"

Он отметил, расследование дела показало, что отверстие было просверлено при нахождении корабля на поверхности Земли.

Напомним, 30 августа 2018 года на МКС понизилось давление. Эксперты установили, что такую ситуацию создала утечка в пристыкованном к станции "Союзе". Через год после инцидента Рогозин заявил, что происхождение отверстия известно, однако "нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем". Источник ТАСС сообщил, что отверстие в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" просверлил человек, которому было неизвестно устройство судна.

Ранее мы сообщали, что в NASA ожидают информацию о причинах инцидента с "Наукой" в течение двух-трех недель.

Фото: рixabay.com