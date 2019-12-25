Джоэл Монталбано рассказал, что ведется расследование по факту включения двигателей на российском модуле.

В NASA ожидают информацию о причинах инцидента с "Наукой" в течение двух-трех недель. Об этом на пресс-конференции в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщил глава программы МКСДжоэл Монталбано. Специалист пояснил прессе, что говорит о внештатном выключении двигателем российского модуля после его стыковки с орбитальной станцией.

Мы находимся в постоянном контакте с нашими российскими коллегами среди прочего по линии центров управления полетами. Так что работа идет, но пока что-то говорить рано. Мы сможем сообщить что-то конкретное через две-три недели. Джоэл Монталбано, глава МКС от США

Напомним, что российский многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. А 29 июля модуль пристыковался к МКС. Двигатели "Науки" непреднамеренно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 по московскому времени) 29 июля. Ситуация находится на контроле у руководства "Роскосмоса". Дмитрий Рогозин предположил, что двигатели модуля включились из-за проблем с алгоритмами системы управления.

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