В Рио-де-Жанейро проходят акции протеста против расизма и фашизма. Об этом сообщили источники, близкие администрации президента Бразилии Жаира Болсонару. Чиновники рассказали, что сотни митингующих вышли на улицы столицы в воскресенье 7 июня. Они прошлись по центру Рио-де-Жанейро.

Это обязанность - несмотря на пандемию быть на улице и поддерживать когда-то запуганное бразильское население, которое теперь выходит на улицы, чтобы вернуть этих фашистов обратно туда, откуда он вышли студент Жоао Медейрос рассказал "РИА Новостям"

Очевидец считает, что у местного населения нет другого выбора, кроме как мобилизоваться. По его словам, Бразилия переживает момент "вопиющего фашизма". Он добавил, что в толпе замечены нацистские свастики в районе Копакабана.

Напомним, что изначально антифашистская демонстрация собралась в качестве реакции на собрания сторонников президента Болсонару. Его активисты выходили на улицы каждое воскресенье, чтобы озвучить требования к военному вмешательству и закрытию национального конгресса и Федерального суда. Сейчас протесты принимают антирасистский характер после трагедии с жителем Миннеаполиса в США.

Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавируса.