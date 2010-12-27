В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

В Верховной Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО. Об этом сообщил Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne. По словам депутата, к скорому решению вопроса приведет, в частности, открытый рынок земли в стране. Он напомнил, что закон защитит права местного населения, а не права иностранцев-скупщиков.
Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО
прокомментировал спикер
Политик добавил, что Киев даже не будет отправлять в альянс никаких заявок. По мнению Добкина, Украина вступит в НАТО, так как "кто-то должен охранять имущество здесь". Однако внедрение закона нужно по земле нужно отложить на год. За это время необходимо внести экспертные правки, а специалисты успеют подготовить советы по практическому применению.
Ранее Piter.tv писал о том, что Рада Украины поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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