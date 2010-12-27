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В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО
Сегодня, 10:19
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lesjasap

В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

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Процесс ускорился из-за принятия закона об открытом рынке земли.

В Верховной Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО. Об этом сообщил Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne. По словам депутата, к скорому решению вопроса приведет, в частности, открытый рынок земли в стране. Он напомнил, что закон защитит права местного населения, а не права иностранцев-скупщиков.

Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО

прокомментировал спикер

Политик добавил, что Киев даже не будет отправлять в альянс никаких заявок. По мнению Добкина, Украина вступит в НАТО, так как "кто-то должен охранять имущество здесь". Однако внедрение закона нужно по земле нужно отложить на год. За это время необходимо внести экспертные правки, а специалисты успеют подготовить советы по практическому применению. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Рада Украины поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: верховная рада, михаил добкин, нато
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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