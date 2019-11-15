Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год

На бумаге речь идет о потенциально профицитном бюджете. Он был принят во втором чтении, за него проголосовало большинство депутатов.

Парламент Украины впервые за долгое время без политических склок и скандалов принял государственный бюджет. Главный финансовый документ соседнего государства был принят во втором чтении, за него проголосовали 280 депутатов. Это почти на 20% выше необходимого кворума в 226 голосов. Речь идет о бюджете на 2020 год, впрочем, эксперты отмечают, что документ еще будет корректироваться под воздействием внешних факторов и обстоятельств.

Что касается технических характеристик бюджета, то пока что его можно назвать формально профицитным. Доходы Украины, согласно нормативному акту, составят 1.193 млрд в местной валюте, это примерно 3.15 млрд рублей. Расходы государства превысят 1.180 млрд гривен, что составляет около 3.12 млрд рублей. Парламентарии реалистично смотрят на вещи и закладывают в бюджет возможность дефицита, об этом они уже высказались в частных комментариях и общении со СМИ.

Отдельно прописан план по возвращению кредитов в госбюджет в сумме 7,375 млрд гривен (19,5 млрд руб.). Прогнозируемый рост ВВП составит 3.7%, инфляция не должна превысить 6%. В целом текст бюджета соответствует прогнозам многих украинских и мировых экономистов.

Видео: ICTV