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Рада Украины поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель

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До 1 января 2024 года украинские юрлица и физлица смогут приобретать права на данную землю.

Верховная рада Украины поддержала снятие моратория на продажу сельхозземель с 1 октября 2020 года. В поддержку законопроекта проголосовали 240 депутатов.

До 1 января 2024 года украинские юрлица и физлица смогут приобретать права на данную землю. В порядке исключения это смогут делать иностранные компании, работающие на Украине. При этом в одних руках может находиться не более 35% земель территориальной общины

Напомним, Мораторий действовал с 2001 года и продлевался десять раз, но в мае 2018 года Европейский суд по правам человека заключил, что данный запрет нарушает конвенцию по правам человека.

Видео: Факти ICTV

Теги: верховная рада украины, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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