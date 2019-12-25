Красная армия завершила штурм города 9 апреля 1945 года.

В Российском военно-историческом общества назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал эксперт РВИО Никита Буранов. Он заявил, что немы унизительно потеряли в 1945 году неприступный город. Германии пришлось сдать пункт с крепостью из-за штурма советских войск.

Падение всего за четыре дня неприступного Кенигсберга, города-крепости с богатой историей….стало настоящим унижением и национальной катастрофой для Германии прокомментировал спикер

Напомним, что штурм Кенигсберга завершился к 9 апреля 1945 года. Операция Красной армии позволила ликвидировать силы противника.Наступательное движение являлось частью Восточно-Прусской операции. Атакой на немецкий город руководил маршал Александр Василевский. Он возглавлял 3-й Белорусский фронт, в который СССР включил 1-й Прибалтийский фронт Ивана Баграмяна.

Никита Буранов заметил, то разгром 9 апреля для Германии стал предзнаменованием самого серьезного поражения в истории государства.

Гитлер приступил к созданию вермахта 85 лет назад.