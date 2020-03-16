Гитлер приступил к созданию вермахта 85 лет назад

С 16 марта 1935 года Германия отменила действие военных статей Версальського договора.

85 лет назад Гитлер приступил к созданию вермахта. Именно 16 марта 1935 года Германия аннулировала военные статьи Версальского договора. Страна вернула всеобщую воинскую повинность. Власти приняли закон о строительстве новых вооруженных сил Третьего рейха. Историки считают, что с этого момента начинается процесс создания Германией одной из самых сильнейших армий мира того времени.

Ранее Версальский договор ограничивал ВС Германии 100-тысячной сухопутной армией. Документ подразумевал передачу сохранившихся после Первой мировой войны средств ВМФ странам-победителям. Также проигравшая Германия должна была выплачивать репарации. Средства шли на возмещение убытков победителям. из-за военных действий. Несмотря на договор, Германия продолжала незаконно перевооружать собственную армию и флот.

Ранее Николас Мадуро планирует приехать в Москву на 9 мая.

Видео: YouTube/British Pathé, AV Geeks, WatchMojo.com