Президент Венесуэлы приедет в Россию ради торжеств в честь Дня Победы.

Николас Мадуро планирует приехать в Москву на 9 мая. Об этом "РИА Новостям" заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. По словам дипломата, президент Венесуэлы собирается посетить столицу РФ ради празднования 75-летия Победы в ВОВ. Он станет почетным гостем в торжественных мероприятиях на Красной площади.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что правительство России ждет Мадуро 9 мая. Об этом Сергей Лавров говорил во время рабочего визита в Венесуэлу. Местные власти с благодарностью приняли приглашение и уже тогда начали планировать поездку в Москву.

На данный момент лидеры 17 государств подтвердили свое участие в данной событии. Президент США не сможет присутствовать в Москве 9 мая 2020 года. Однако Америка может направить в Россию делегацию из чиновников высшего ранга.

Ранее Климкин рассказал о надвигающейся "катастрофе" для Украины перед 9 мая.

Видео: YouTube/TIME, ABC News