В РФ рассчитывают, что у Лондона возобладает здравый смысл и "инстинкт самосохранения"

Мария Захарова прокомментировала позицию Великобритании в отношении России.

В России рассчитывают, что у Лондона возобладает здравый смысл и "инстинкт самосохранения" в отношениях с Москвой. Об этом на регулярном брифинге сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница прокомментировала опубликованную Лондоном стратегию по модернизации вооруженных сил королевства.

Безосновательное закрепление британскими властями за Россией на доктринальном уровне роли врага не может не вызывать у нас глубокую озабоченность. Мы рассчитываем на лучшее, что здравый смысл и инстинкт самосохранения все же возобладают в головах у "лондонских ястребов. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По мнению дипломатов, документ "белой книги" говорит о выборе пути конфронтации и противоборства с РФ. В МИД подчеркнули, что эта позиция как раз и является агрессией.

Захарова назвала предвзятым подход комиссара по правам человека СЕ к ситуации в Чечне.

Фото: МИД России