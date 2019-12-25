МИД ответил на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России

Мария Захарова прокомментировала позицию Йенса Столтенберга о "российской угрозе".

Российский МИД ответил на слова генсека НАТО об агрессивном поведении Москвы. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, дипломаты будут учитывать общий настрой Североатлантического альянса в своем военном планировании. Таким образом чиновница прокомментировала заявление Йенса Столтенберга о необходимости сдерживать Россию и противодействовать ей.

Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя Североатлантического альянса в нашем внешнеполитическом и военном планировании. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Россия фиксирует в последние годы активность НАТО у государственных границ, которую считает беспрецедентной. В альянсе говорят, что усиливают активность ради сдерживания российской агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

Захарова: украинские санкции против России идут вразрез с принципами свободы слова.

Фото: МИД России