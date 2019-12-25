Захарова назвала предвзятым подход комиссара по правам человека СЕ к ситуации в Чечне

В МИД РФ прокомментировали заявление Дуньи Миятович о проблемах Чечни.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала предвзятым подход комиссара по правам человека Совета Европы к ситуации в Чечне. Об этом спикер заявила на регулярном брифинге с журналистами в Москве. По мнению дипломатов, позиции Дуньи Миятович не соответствует международным правозащитным стандартам.

Деятельность Миятович на посту комиссара Совета Европы по правам человека трудно даже с натяжкой считать удовлетворительной. Применяемые ею подходы полагаем предвзятыми, не соответствующими правозащитным стандартам. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В ведомстве пояснили, что недовольны полным отсутствием какой-то либо публичной реакции со стороны комиссара СЕ на жуткие ситуации, происходящие в других государствах. Таким образом Захарова прокомментировала распространенное в СМИ заявление Миятович о правозащитной ситуации в Чечне. СЕ направил документ журналистам 18 марта.

МИД ответил на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России.