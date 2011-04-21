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В Приморском парке Победы на сапах прокатились вместе с собаками
Сегодня, 19:50
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В Приморском парке Победы на сапах прокатились вместе с собаками

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Участникам и их питомцам субботний дождь не стал преградой для участия в фестивале.

В Приморском парке Победы 7 августа прошел массовый заплыв на сапах вместе с четвероногими. Об этом сообщается в Instagram парка.

В Южном пруду Приморского парка состоялся сап фестиваль. По словам организаторов, все места были раскуплены. Субботний дождь не помешал участникам.  

Ранее как в Петербурге проходил масштабный костюмированный фестиваль сапсерферов. Также Piter.TV опубликовал самые яркие фотографии с мероприятия.

Фото: Instagram / bentley_and_angy, elenaustinova1182, pixabay

Теги: сапсерфинг, собаки, южный парк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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