В Приморском парке Победы на сапах прокатились вместе с собаками

Участникам и их питомцам субботний дождь не стал преградой для участия в фестивале.

В Приморском парке Победы 7 августа прошел массовый заплыв на сапах вместе с четвероногими. Об этом сообщается в Instagram парка.

В Южном пруду Приморского парка состоялся сап фестиваль. По словам организаторов, все места были раскуплены. Субботний дождь не помешал участникам.

Ранее как в Петербурге проходил масштабный костюмированный фестиваль сапсерферов. Также Piter.TV опубликовал самые яркие фотографии с мероприятия.

Фото: Instagram / bentley_and_angy, elenaustinova1182, pixabay