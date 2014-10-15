В Петербурге проходит масштабный костюмированный фестиваль сапсерферов

Когда участники вернутся на берег, жюри выберет обладателя самого выразительного костюма.

Сегодня, 31 июля, в Петербурге проходит фестиваль сапсерфинга, организованный изданием "Фонтанка". Маршрут пролегает по центру Петербурга под 33 мостами.

В фестивале участвуют не только жители Петербурга, но также приезжают люди из других городов и даже стран. Помимо того, что в акваториях города появляется огромное количество сапсерферов, они еще и наряжены в костюмы различных персонажей. После заплыва состоится выбор самых ярких образов и награждение по номинациям "Лучший костюм", "Символ Петербурга", "Экокостюм" и другим.

В связи с проведением мероприятия до 08:00 1-го августа будет закрыт проезд по набережной реки Фонтанки от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста. Кроме того, до 00:00 1-го августа будет не проехать вдоль Марсова поля у дома №7.

Видео: Instagram / @matveeva_alena1619, @