Полиция проводит проверку по факту публикации скандального ролика.

В Приморье проверяют видео с публичным избиением школьницы сверстницей. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей регионального МВД. В СМИ уточнили, что речь идет о ролике, опубликованном в соцсети Instagram, на котором ученица избивает сверстницу. Инцидент произошел в поселке Заводское.

Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о конфликте между 13-летними школьницами в поселке Заводском. Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время подростки опрашиваются, устанавливаются обстоятельства происшествия сообщение правоохранительных органов

Напомним, что скандальное видео снято около школы. На кадрах школьница бьет по голове оппонентку. Последняя падает, но ее продолжают бить. Жертва плачет и просит помощи у третьей участницы конфликта. Стоящие вокруг драки подростки призывают бить пострадавшую ногами.

Автомобиль попал под поезд в Приморье.

Видео: Youtube/pva pva