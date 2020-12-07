Автомобиль попал под поезд в Приморье

Авария произошла в светлое время суток, но водитель Toyota Corolla рассказал, что слишком поздно увидел запрещающий сигнал светофора.

Неподалеку от ЗАТО Большой Камень поезд столкнулся с автомобилем, который выехал на железнодорожные пути. Об этом сообщило ФАН.

Авария произошла в светлое время суток, но водитель Toyota Corolla рассказал, что слишком поздно увидел запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но тяжелый состав протащил локомотив еще почти полкилометра. Поезд отрезал переднюю часть машины ровно по лобовое стекло.

Управлявший Toyota Corolla мужчина получит штраф за ДТП и ему грозит лишение водительских прав на срок до полугода.

Видео: Instagram/ dps.control