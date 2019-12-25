Деятельность "Расцвета" запрещена с апреля 2020 года по решению суда.

В Приморье сотрудники центра реабилитации похищали людей. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления Следственного комитета России. По данным ведомства, пятеро подозреваемых обвиняются в похищении и насильственном удержании 34 человек. Мероприятия проводились в центре лечения зависимостей "Расцвет".

В Приморском крае завершено уголовного дела в отношении пяти мужчин, обвиняемых в похищении и лишении свободы 34 граждан сообщение СК России

Летом 2019 года в центре "Расцвет" обратился 31-летний местный житель. Он попросил сотрудников реабилитационного учреждения помочь ему с алкогольной зависимостью. Спустя несколько дней мужчина скончался. Установлено, что организация не имеет лицензии на ведение медицинской деятельности. По факту возбуждено уголовное дело по статье за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой смерть человека по неосторожности.

Постояльцы центра рассказали местным СМИ об издевательствах со стороны персонала центра. После проверочных мероприятий из учреждения были освобождены 15 человек. По уголовному делу задержан 33-летний гендиректор "Расцвета". Деятельность организации запрещена с апреля 2020 года по судебному постановлению.

На Кубани в рамках дела о коррупции обнаружили тайник на кладбище с 50 миллионами рублей.

Фото: Следственный комитет России