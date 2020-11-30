На Кубани в рамках дела о коррупции обнаружили тайник на кладбище с 50 миллионами рублей

Следователи предполагают, что найденные деньги "возможно, были добыты фигурантом преступным путем".

На Кубани в рамках дела о коррупции сотрудники СК РФ и ФСБ обнаружили тайник на кладбище с 50 миллионами рублей. Это произошло во время следственных действий в рамках расследования уголовного дело о коррупции в отношении заместителя руководителя электросетевой компании. Об этом рассказали в региональном следственном управлении.

Девятого октября стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли попытку передачи взятки 10 миллионов рублей заместителем руководителя электросетевой компании Кубани. На рабочем месте подозреваемого провели обыск, в рамках которого обнаружили 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и 10 дорогостоящих часов.

Следователи предполагают, что найденные деньги "возможно, были добыты фигурантом преступным путем".

Ранее Следственный комитет завершил расследование дела ОПГ Шишкана в Подмосковье.

Видео: СК России