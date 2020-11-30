СК возбудил уголовное дело после взрыва и пожара в жилом доме во Всеволожске

От взрывной волны пострадал ребенок.

Накануне в жилом доме во Всеволожске произошел взрыв и пожар. Администрация Ленобласти пообещала выделить средства на восстановление квартир, пострадавших при происшествии, сообщила пресс-служба правительства региона.

О случившемся стало известно в 23-м часу 28-го ноября. Взрыв произошел на 12-м этаже в доме №22 по улице Добровольского. После этого загорелась территория площадью 10 кв. метров. Причина пока не известна.

Из дома эвакуировали 40 человек. Обошлось без жертв, однако от взрывной волны пострадал ребенок. Его госпитализировали для обработки порезов.

После осмотра дома жильцам подъезда до 9 этажа включительно разрешили вернуться в свои квартиры. На 10 этаже три квартиры признали небезопасными, так как они расположены под местом взрыва. Всем нуждающимся предоставили номера в гостиницах Всеволожска.

В течение сегодняшнего дня ведется экспертиза поврежденных квартир на предмет восстановления. В ближайшее время губернатор Александр Дрозденко проведет совещание с застройщиками и проектировщиками дома, в котором произошла ЧС.

Следственный отдел по городу Всеволожск СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее приченение крупного ущерба".

Видео: "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб" / VK

Фото: "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб", "Всеволожский медиацентр B1" / VK