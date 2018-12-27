В Приамурье выполнен первый международный рейс из Ташкента в Благовещенск

Специалисты рассказали о графике полетов до Узбекистана.

Авиакомпания Uzbekistan Airways открыла регулярное авиасообщение по маршруту "Ташкент - Благовещенск - Ташкент". В настоящее время специалистами уже осуществлен первый пассажирский рейс по данному международному направлению. Соответствующей информацией с подписчиками поделились представители Telegram-канала Амурского Минтранса.

Сегодня, 19 августа, в международном аэропорту Благовещенска приземлился самолет А321neo авиакомпании Uzbekistan Airways, выполняющий рейс Ташкент - Благовещенск - Ташкент. заявление Минтранса региона

Известно, что в российский город Благовещенск самолет будет прилетать по субботам в 16 часов по местному времени, а вылет в Ташкент запланирован в тот же день в 19 часов вечера. Программа полетов рассчитана до конца летней навигации. Обслуживание пассажиров будет осуществляться в международном терминале местной воздушной гавани.

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Фото и видео: Telegram / Амурский Минтранс