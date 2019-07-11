Беспилотные грузовики от "Магнита" запустили на маршруте Москва — Петербург

В целях безопасности за беспилотниками планируют следить водитель и оператор.

ПАО "Магнит" совместно с ПАО "КАМАЗ" запустил беспилотные грузовики по трассе М-11 "Нева", рассказали в пресс-службе ретейлера.

Поначалу средства передвижения будут выполнять рейс два раза в сутки – из Москвы в Петербург и обратно. В целях безопасности за беспилотниками планируют следить водитель и оператор.

Грузовики позволяют перевозить продовольственные и непродовольственные товары без каких-либо ограничений – их объем составляет до 22 тонн. Кроме того, в машинах обеспечивается необходимый температурный режим.

Запуская перевозки беспилотными грузовиками, мы на практике оценим устойчивость бизнес-моделей такого режима доставки товаров, его перспективы с точки зрения экономики, включая сроки и стоимость доставки, а также соответствие целевым показателям по безопасности и экологичности. Федор Павловский, директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети "Магнит"

Ранее мы сообщали о том, что беспилотные грузовики запустили из Петербурга в Москву.

Фото: "Википедия"