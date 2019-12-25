Регулярные беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 "Нева" запустила StarLine

Тягач перевез 10 тонн оборудования компании из Петербурга в Москву.

Компания StarLine запустила регулярные беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 "Нева". Тягач перевез 10 тонн оборудования StarLine из Петербурга в Москву. Об этом сообщили в телеграм-канале "Беспилот" 11 октября.

Беспилотник построен на базе грузовика Mercedes. Для движения он использует данные с GNSS-RTK-приемников, лидаров, видеокамер и инерцальных датчиков. Обрабатывают информацию искусственный интеллект (ИИ) и нейросети. Благодаря цифровой модели дороги, выполняются локальные маневрирования по маршруту, выбор полосы движения, скорости, поступает информация о дорожных знаках и ограничениях.

Ранее на трассе М-11 впервые тестировали беспилотные грузовики в непогоду. Эксперимент прошел успешно.

Фото: Телеграм / Беспилот