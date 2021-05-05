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На трассе М-11 впервые протестировали беспилотные грузовики в непогоду
Сегодня, 19:13
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На трассе М-11 впервые протестировали беспилотные грузовики в непогоду

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По словам разработчиков, машина автоматически подбирает безопасную скорость движения по цифровой модели дороги.

4 октября на трассе М-11 "Нева" между Москвой и Петербургом впервые протестировали беспилотные грузовики в неблагоприятные погодные условия. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам разработчиков, машина автоматически подбирает безопасную скорость движения по цифровой модели дороги.

Беспилотные грузовики занимаются перевозками, но эксперты считают, что от "живого" управления машина отличается. У беспилотников эту функцию осуществляют программное обеспечение и система наблюдения за дорогой с помощью видеокамер и различных датчиков по периметру грузовика. 

Ранее на Piter.TV: беспилотные пассажирские суда планируют запустить в следующем году.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Теги: беспилотные грузовики, м-11 трасса
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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