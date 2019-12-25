Беспилотные пассажирские суда планируют запустить в следующем году

Предполагается, что первой беспилотной моделью станет Ecovolt.

В 2024 году в России готовятся запустить беспилотные пассажирские суда. Об этом заявил президент Sitronics Group Николай Пожидаев на международной выставке "Нева-2023" в Петербурге, передаёт ТАСС.

Предполагается, что первой беспилотной моделью станет Ecovolt. Система автономного судовождения на данный момент проходит тестирование.

Отметим, что аналогичные технологии внедряют на паромах "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Они осуществляют водное сообщение между Калининградом и Петербургом. Также суда внедрят на Северном морском к 2030 году.

Ранее мы сообщили о том, что РЖД планирует запустить кольцевой маршрут между Петрозаводском и Петербургом.

Фото: Telegram / Sitronics Group