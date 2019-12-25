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Выставка "Нева-2023" открылась в Петербурге
Сегодня, 9:43
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Выставка "Нева-2023" открылась в Петербурге

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Наибольшее внимание на мероприятии будет уделено судоходству в Арктике и освоению региона.

В понедельник, 18 сентября, в Северной столице состоялось открытие выставки "Нева-2023". Экспозиция посвящена гражданскому судостроению, судоходству и деятельности портов. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Известно, что в выставке, которая заняла поля "Экспофорума", участвуют профильных 700 специалистов из разных стран. Они присоединятся к лекциям, конференциям и круглым столам: наибольшее внимание будет уделено судоходству в Арктике и освоению региона. Свыше 60-ти компаний предоставят свои разработки по этому направлению.

Наконец, в рамках мероприятия будет открыта эксклюзивная выставка об истории дрейфующих станций.

 Ранее мы сообщили о том, что в Государственном музее истории религии открылась выставка иранских мастеров.

Фото: Telegram / НЕВА-2023

Теги: выставка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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