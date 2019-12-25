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РЖД планирует запустить кольцевой маршрут между Петрозаводском и Петербургом
Сегодня, 12:59
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РЖД планирует запустить кольцевой маршрут между Петрозаводском и Петербургом

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Стоимость билета от Петрозаводска до города на Неве будет сопоставима с ценой проезда на "Ласточке".

С декабря 2023 года российские железные дороги (РЖД) планируют запустить кольцевой маршрут Петрозаводск – Петербург – Петрозаводск. Об этом сообщили в паблике "Петрозаводск транспортный". 

Время пребывания двухэтажной скоростной электрички из карельской столицы назначено на 17:00. Состав будет возвращаться назад на следующий день в 8:10 с остановкой на Ладожском вокзале в период с 23:44 до 00:44. Стоимость билета от Петрозаводска до города на Неве будет сопоставима с ценой проезда на "Ласточке".

В период с 15 по 30 декабря поезд будет следовать по кольцевому направлению по пятницам и по воскресеньям. Далее его отправление намечено на праздничные  дни, 7, 8 января, 22 и 25 февраля, а также 7 и 10 марта.

Ранее мы сообщили о том, что на вокзалах Петербурга запретили езду на электросамокатах, велосипедах и скейтбордах.

Фото: РЖД

Теги: ржд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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