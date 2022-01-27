На вокзалах Петербурга запретили езду на электросамокатах, велосипедах и скейтбордах

На вокзалах Петербурга запретили передвижение на самокатах, велосипедах, скейтбордах, гироскутерах, моноколесах и роликовых коньках. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре сегодня, 29 августа.
Региональная дирекция железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" издала соответствующий приказ. Так, не получится ездить на указанных средствах индивидуальной мобильности на всей территории вокзалов, включая здания и пассажирские платформы.
Ограничения распространяются не только на Северную столицу, но и все остальные города СЗФО.
Ранее мы сообщали о том, что езду на электросамокатах в Петербурге будут ограничивать, но полностью не запретят.
Фото: Piter.TV
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