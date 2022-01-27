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На вокзалах Петербурга запретили езду на электросамокатах, велосипедах и скейтбордах
Сегодня, 19:51
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На вокзалах Петербурга запретили езду на электросамокатах, велосипедах и скейтбордах

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Ограничения распространяются не только на Северную столицу, но и все остальные города СЗФО.

На вокзалах Петербурга запретили передвижение на самокатах, велосипедах, скейтбордах, гироскутерах, моноколесах и роликовых коньках. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре сегодня, 29 августа.

Региональная дирекция железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" издала соответствующий приказ. Так, не получится ездить на указанных средствах индивидуальной мобильности на всей территории вокзалов, включая здания и пассажирские платформы.

Ограничения распространяются не только на Северную столицу, но и все остальные города СЗФО.

Ранее мы сообщали о том, что езду на электросамокатах в Петербурге будут ограничивать, но полностью не запретят.

Фото: Piter.TV

Теги: вокзалы петербурга, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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