Езду для электросамокатов в Петербурге будут ограничивать, но полностью не запретят

Парламент не намерен полностью запрещать самокаты по парижскому образу, поскольку это было бы радикальной мерой.

Осенью депутаты петербургского ЗакСа намерены снова рассмотреть вопрос с электросамокатами. Об этом заявил спикер парламента Северной столицы Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Руководитель отметил, что электросамокат остаётся одним из самых популярных средств индивидуальной мобильности. Однако между пользователями кикшеринга и пешеходами уже давно назрел конфликт из-за постоянных ДТП. Однако парламент не намерен полностью запрещать самокаты по парижскому образу, поскольку, по словам Бельского, это было бы радикальной мерой.

Мы видим, насколько СИМ востребованы, поэтому задача властей здесь – не отнимать, а повысить комфорт и безопасность. Постараться сделать так, чтоб удобно было всем. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Так, предлагается введение страховки и возрастных ограничений для электросамокатчиков, а также организации парковок для таких видов транспорта. В частности, Бельский упомянул законопроект о создании организованной стоянки для арендованных самокатов, гироскутеров и моноколес.

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Фото: Piter.TV