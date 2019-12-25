Смольный запросил 230 млрд рублей дополнительных расходов на 2024 год

Статьи расходов бюджета впервые будут распределять по 18-ти государственным программам.

Власти Северной столицы запросили 260,6 млрд рублей в качестве дополнительных расходов по государственным программам в проекте городского бюджета на 2024-2026 гг. Об этом пишет "Фонтанка".

На данный момент в Петербурге проходят "нулевые" чтения планируемого бюджета. Комитетам, главам районах администраций и прочим исполнительным органам предстоит договориться с депутатами ЗакСа о размере доходов и расходов регионального бюджета на указанный период.

Отметим, что в этот раз статьи расходов бюджета впервые будут распределять по 18-ти государственным программам. На их исполнение в течение 12 месяцев 2024 года направлено около 840 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский закон о КРТ не поддержали в Москве.

Фото: Piter.TV