Петербургский закон о КРТ не поддержали в Москве

Общественный штаб продолжит рассмотрение поправок до 4 сентября.

Совет законодателей рекомендовал не вносить на рассмотрение Госдумы РФ поправки, которые были разработаны Общественным штабом по вопросам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Предполагается, что предложение Смольного не посчитали соответствующим федеральному законодательству. Это касается, например, положения о возможности компенсации несовершеннолетним и недееспособным лицам при переселении из жилья, которое находится у них в собственности. В рамках Жилищного кодекса допустимо только предоставление другой квартиры, но не финансовой поддержки. Также в комиссии указали на необходимость предоставить статистические и аналитические материалы, подтверждающие реальную необходимость вносимых изменений.

Как заявил депутат ЗакСа Северной столицы Денис Четырбок, пока рано делать выводы по решению комиссии, так как Общественный штаб продолжит рассмотрение поправок до 4 сентября. Парламентарии из города на Неве уже высказались против нескольких изменений, на которых настаивает Москва, например, расширение границ переселения жителей до всего города, а не только одного района, что принципиально важно.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти расселили первый аварийный дом в рамках КРТ.

Фото: Piter.TV