В Ленобласти расселили первый аварийный дом в рамках КРТ

В сентябре прошлого года администрация Ленинградской области приняла решение эвакуировать жильцов из девяти ветхих домов.

В посёлке Щеглово жители старых ветхих домов стали счастливыми обладателями новых квартир. Первым переселенцам 9 августа вручили ключи. Новый жилой комплекс построили по договору о комплексном развитии территорий (КРТ), рассказал корреспондент Piter.TV.

В сентябре прошлого года администрация Ленинградской области приняла решение эвакуировать жильцов из девяти ветхих домов. В рамках программы расселения аварийного жилья в течение восьми лет комфортные условия проживания получат 170 человек.

Дом, построенный в посёлке Щеглово, стал первым в Ленинградской области жилым комплексом, построенным по договору о комплексном развитии территорий. Восьмиэтажный дом возвели на месте пустыря за семь месяцев. Ещё один аналогичный ЖК планируют построить также в кратчайшие сроки.

Снос аварийных жилых построек – это часть программы развития территории. Уже разработаны эскизы будущей аллеи "Героизма и самопожертвования защитников Великой Отечественной войны", спортивные площадки, пешеходные зоны.

В идее комплексного развития территории мы не останавливаемся на одном доме. Мы посмотрели будущие проекты благоустройства. Появятся новый бульвар, новый сквер, новые общественные пространства. В рамках договора КРТ, кроме новых квартир, мы запроектируем школу и в близкосрочной перспективе её построим. Евгений Барановский, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Ранее благодаря совместной работе органов власти и ГК "Алгоритм" были построены два корпуса ЖК "Щегловская Усадьба". С 2015 года застройщик ввёл в эксплуатацию ряд проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе три жилых комплекса в посёлке Щеглово. В 2024 году компания планирует начать реализацию еще трёх жилищных проектов на территории Всеволожского района.

Материал подготовила Анна Пенькова для Piter.tv

Фото: Piter.tv