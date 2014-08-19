Обрушившийся дом на Большой Зелениной намерены восстановить в 2025 году

Согласно заключению комиссии, аварийными признаны лишь те участки здания, где произошло обрушение.

Во вторник, 17 декабря, было объявлено о частичной аварийности дома № 1/44 на Большой Зелениной улице после произошедшего там обрушения. Эту информацию сообщил глава Петроградского района Владимир Омельницкий в ходе онлайн-трансляции.

Омельницкий уточнил, что согласно заключению комиссии, аварийными признаны лишь те участки здания, где произошло обрушение. Он добавил, что организации, ответственные за происшествие, обязаны оплатить разбор завалов и восстановление помещений для возвращения жильцов. Кроме того, он отметил, что одновременно со строительной экспертизой проводилось расследование Следственного комитета. В дальнейшем комиссия продолжит мониторинг состояния фундамента и почвы. При отсутствии опасностей здание планируют восстановить уже в следующем году.

Напомним, что обрушение дома на Большой Зелениной произошло еще в августе. Следственный комитет установил, что причина инцидента кроется в ошибках подрядной организации, которая заключила договор с Фондом капитального ремонта.

Ранее мы сообщили о том, что сварочные работы трубопровода на Варшавской улице завершены после аварии.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком (архив)